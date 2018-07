Bologna demite técnico após oitava derrota em dez jogos no Italiano A diretoria do Bologna anunciou nesta quarta-feira a demissão do técnico Delio Rossi, um dia depois do time perder em casa para a Inter de Milão, por 1 a 0, em partida válida pelo Campeonato Italiano, um tropeço que manteve o time na zona de rebaixamento.