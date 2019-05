Bologna empata com a Lazio fora e se livra do rebaixamento no Italiano

O Bologna foi até Roma e obteve um empate, por 3 a 3, diante da Lazio, nesta segunda-feira, no encerramento da 37ª e penúltima rodada do Campeonato Italiano. Com o ponto conquistado, o time bolonhês livrou-se do rebaixamento, pois alcançou os 41 pontos, contra 37 do Genoa, primeiro time da zona da degola.

Campeã da Copa da Itália e vaga garantida na Liga Europa, a Lazio está em oitavo lugar na classificação, com 59 pontos, um atrás do Torino.

O primeiro gol do jogo foi marcado pela Lazio, por intermédio de Joaquín Correa, aos 14 minutos. Todos os outros gols saíram na etapa final. A virada do Bologna veio em dois minutos. Andrea Poli empatou, aos cinco, e Mattia Destro, aos seis, fez o segundo.

Não demorou muito e a Lazio foi atrás do empate, com um belo gol de Bastos, aos 14 minutos. Ricardo Orsolini, com bastante oportunismo, colocou o Bologna mais uma vez em vantagem, aos 18 minutos. Mas ainda havia tempo para Milinkovic, aos 35 minutos, dar números finais à partida.

Na última rodada do Italiano, domingo, a Lazio visita o Torino, em Turim, enquanto o Bologna recebe o vice-campeão Napoli. Com 90 pontos, a Juventus é a dona do título antecipado, a oitava conquista consecutiva.