Bologna ganha a primeira no Italiano e aumenta a crise na Roma; Lazio goleia

A crise que afeta a equipe da Roma ganhou mais um capítulo, neste domingo, após a derrota, fora de casa, por 2 a 0, frente ao Bologna, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Italiano.

Os romanos só têm cinco pontos na 13ª colocação, um ponto mais que o Bologna, que venceu pela primeira vez na competição, e ocupa a 18ª posição.

A Roma, que perdeu no meio de semana para o Real Madrid, por 3 a 0, pela Liga dos Campeões, bem que tentou atacar, mas parou na boa atuação do goleiro Skorupski, que fez pelo menos duas grandes defesas.

Mattiello, aos 36 minutos, com um bonito chute de pé esquerdo, abriu o placar para o time da casa. Na segunda etapa, em uma rápido contra-ataque, Santander surgiu livre para ampliar, aos 14 minutos.

Se a Roma foi mal, a Lazio, sua rival, conseguiu uma bela goleada na capital italiana, ao marcar 4 a 1 no Genoa. O atacante Immobile foi o destaque, autor de dois gols. O equatoriano Caicedo e o sérvio Savic, ambos de cabeça, completaram a goleada. O gol do Genoa, marcado pelo polonês Piatek, surgiu graças a uma falha da zaga.

A Lazio está em quinto lugar, com nove pontos, três a mais que o Genoa, 12º colocado na classificação geral.

Com grande atuação do argentino Rodrigo De Paul, a Udinese jogou como se estivesse em Údine e venceu com facilidade o Chievo por 2 a 0.

Depois de perder boas oportunidades no primeiro tempo, a Udinese abriu o placar com um belíssimo chute de De Paul, quase da intermediária.

O segundo gol também teve participação do jogador argentino. Em contra-ataque, ele fez ótima assistência para Kevin Lasagna, que só precisou desviar do goleiro.

A Udinese chega aos 8 pontos ganhos, na sétima posição. O Chievo é o lanterna e permanece com um ponto negativo. A equipe iniciou o campeonato com dois pontos negativos por causa de dívidas.