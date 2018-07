Bologna ganha de virada e afunda o Verona na zona do rebaixamento

Uma partida cheia de gols e muita emoção encerrou nesta segunda-feira a 13.ª rodada do Campeonato Italiano. Na cidade de Verona, no estádio Marcantonio Bentegodi, o Bologna saiu atrás no placar, obteve o empate, ficou em desvantagem novamente e conseguiu a virada com dois gols no segundo tempo para derrotar o Verona por 3 a 2.

+ Internazionale retoma segundo lugar e segue na caça ao Napoli

Agora com 17 pontos, o Bologna segue no meio da tabela de classificação do Campeonato Italiano. Está na 10.ª colocação, empatado com Fiorentina e Chievo Verona. Neste momento, a equipe de Bologna está nove pontos atrás da Sampdoria, em sexto com vaga na próxima edição da Liga Europa, e oito acima do Genoa, 18.º colocado dentro da zona de rebaixamento.

Já o Verona amarga uma péssima campanha na temporada de retorno da Série B. O clube está na 19.ª e penúltima colocação com apenas seis pontos. Tem quatro a menos que o SPAL, primeiro time fora da zona da degola na Itália.

Em campo, o Verona saiu na frente com o atacante Cerci, aos 13 minutos do primeiro tempo, e o Bologna conseguiu o empate com Mattia Destro, aos 22. Ainda antes do intervalo, o time da casa fez 2 a 1 com o uruguaio Martín Cáceres, aos 33. Só que na segunda etapa, em um intervalo de dois minutos, aos 29 e aos 31, os visitantes obtiveram a virada definitiva com Okwonkwo e Donsah.