Bologna renova contrato de treinador por mais um ano

"Estou muito feliz. Eu sempre estive feliz no Bologna, realmente gosto do clube e da sua torcida, que sempre me apoiou, mesmo em tempos difíceis", afirmou o técnico após selar sua renovação.

Pioli chegou ao clube em outubro de 2011, para substituir Pierpaolo Bisoli, e obteve grande ascensão naquela edição do Campeonato Italiano. Levou o Bologna das últimas posições para o nono lugar, com uma sequência de quatro vitórias em sete jogos, entre abril e maio do ano seguinte.

No segundo semestre, porém, a equipe caiu de rendimento. O Bologna voltou a aparecer nas últimas colocações da tabela e o emprego de Pioli passou a ser ameaçado. No entanto, uma boa sequência de jogos nas últimas semanas devolveu a confiança da diretoria no trabalho do treinador.

"Eu acredito fortemente no trabalho que estamos fazendo. E vamos continuar a construir o que começamos a um ano e meio atrás. Não penso em outra coisa senão em terminar esta temporada de forma consistente para começarmos um novo trabalho na sequência", declarou Pioli. O Bologna ocupa atualmente a 11ª colocação do Italiano.