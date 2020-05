Bologna revela caso suspeito de covid-19 e pode voltar à quarentena

A diretoria do Bologna revelou nesta quarta-feira um caso suspeito de covid-19 no clube. O resultado do teste deve ser divulgado nos próximos dias. Se for confirmado, a equipe italiana terá que voltar à quarentena, atrapalhando o retorno do Campeonato Italiano, agendado para o próximo mês.

De acordo com o clube, há "um caso suspeito de positivo para covid-19". O Bologna não informou se é um jogador ou outro funcionário do time. À espera do resultado, a diretoria decidiu que os treinos desta quinta-feira serão realizados de forma individual, como forma de precaução.

Se o teste for positivo, será o primeiro no futebol italiano desde que os times voltaram aos treinos, no começo deste mês. Isso poderia afetar também outros clubes e até adiar a retomada do Campeonato Italiano.

Inicialmente, a meta é retornar com os jogos no dia 13 de junho. O Italiano está paralisado desde 9 de março em razão da pandemia do novo coronavírus.