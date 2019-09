Bologna derrota Brescia e pula para vice-liderança do Italiano; Lazio perde fora

Em um jogo de sete gols, o Bologna derrotou o Brescia, time do atacante Mario Balotelli, fora de casa, por 4 a 3, neste domingo, se manteve invicto no Campeonato Italiano e assumiu a vice-liderança da competição. O duelo foi válido pela quarta rodada.

O Bologna, com o segundo triunfo na competição, foi a sete pontos e só vê a Inter de Milão, que tem nove, à sua frente no momento. Já o Brescia, que tem três pontos e ocupa a 12ª posição, ainda não pode contar com seu principal jogador. Pretendido pelo Flamengo, Balotelli foi anunciado oficialmente pelo Brescia há quase um mês, mas ainda não entrou em campo.

O atacante italiano só pode estrear pelo novo time a partir da quinta rodada, já que tem de cumprir quatro jogos de suspensão por ter recebido um cartão vermelho direto no ano passado, ainda com a camisa do Olympique de Marselha, em jogo do Campeonato Francês. A estreia pode ser no dia 25 de setembro, contra a Juventus.

Sem Balotelli, o centroavante Alfredo Donnarumma deu conta do recado neste domingo e marcou dois dos três gols do Brescia na partida. O problema é que o time, que chegou a abrir 2 a 0, não conseguiu sustentar a vantagem e levou a virada. Bani, Palacio, Denswil e Orsolini balançaram as redes pelo Bologna.

Surpresa neste início de campeonato, o Bologna é treinado por Sinisa Mihajlovic, que ficou afastado por 40 dias para tratar de uma leucemia, e mesmo em meio ao tratamento da doença, voltou a treinar o clube há duas semanas. A atitude rendeu aplausos e homenagens dos torcedores ao técnico sérvio.

A Lazio, que também poderia ter colado na líder Inter de Milão, decepcionou e foi derrotada por 2 a 1 pelo Spal fora de casa. O time da capital italiana saiu na frente com um gol do artilheiro Ciro Immobile, de pênalti, mas Petagna e Kurtic foram às redes e garantiram a vitória do Spal, que conquistou seus primeiros três pontos no campeonato e subiu para a 15ª colocação. A Lazio tem quatro pontos e ocupa o oitavo lugar.

Nos outros dois jogos já encerrados neste domingo, os visitantes se deram bem. A Atalanta derrotou o Genoa (9º) por 2 a 1, para subir ao sexto lugar, com seis pontos, e o Cagliari (13º) somou seus três primeiros pontos no campeonato ao bater o Parma (14º) por 3 a 1.