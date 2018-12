Bologna vence e enfrenta a Juventus nas oitavas da Copa da Itália

A rodada de jogos pela Copa da Itália nesta semana, pela quarta fase, define os adversários dos oito melhores times da última edição do Campeonato Italiano, que farão as suas estreias já na fase de oitavas de final. Nesta terça-feira, Juventus, Milan e Internazionale conheceram os seus rivais.

Atual tetracampeã e maior vencedora da Copa do Itália, com 13 conquistas, a Juventus jogará contra o Bologna, que recebeu o Crotone, da segunda divisão, e venceu com tranquilidade por 3 a 0. Os gols foram marcados por Orsolini, no primeiro tempo, e Falcinelli e Orsolini novamente, ambos na segunda etapa.

Derrotado pela Juventus na final das últimas duas edições, o Milan terá pela frente a Sampdoria em sua estreia. No estádio Luigi di Ferraris, em Gênova, a equipe da casa derrotou de virada o SPAL por 2 a 1. Floccari abriu o placar para os visitantes e Defrel empatou ainda antes do intervalo. Na segunda etapa, aos 37 minutos, Kownacki fez o gol da classificação dos genoveses.

Por fim, a Internazionale jogará nas oitavas de final contra o Benevento, que está na Série B. Contra o Citadella, que também milita na segunda divisão, vitória por 1 a 0 - gol de Bandinelli, aos 32 minutos do segundo tempo.

A quarta fase da Copa da Itália terá mais três jogos nesta quarta-feira e outros dois na quinta. Neste confrontos, Napoli, Fiorentina, Roma, Lazio e Atalanta conhecerão os seus adversários.