Bologna vence Fiorentina em jogo atrasado do Italiano

Com a derrota, a Fiorentina permanece também com 28 pontos, mas uma posição à frente do rival desta terça, por conta dos critérios de desempate. Na próxima rodada, a 25.ª do campeonato, a equipe de Florença enfrenta a Lazio, fora de casa, no próximo domingo, enquanto o Bologna recebe a Udinese, no mesmo dia.

Nesta terça, o time da casa saiu na frente aos 30 minutos, com Alessandro Diamanti, após bom passe de Marco Di Vaio. No final da primeira etapa, Gastón Ramírez ampliou. No segundo tempo, a Fiorentina ainda tentou reagir, mas foi prejudicada pela expulsão do uruguaio Ruben Olivera.

Outra partida atrasada pela 21.ª rodada do Campeonato Italiano, também por conta da neve, acontecerá nesta quarta-feira. O Siena enfrentará em casa o Catania, na Arena Montepaschi.