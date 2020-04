Bolsonaro consulta Renato Gaúcho em debate sobre retomada do futebol

O treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, aconselhou informalmente o presidente da República Jair Bolsonaro sobre a retomada do futebol brasileiro, assunto discutido nesta semana até pelo ministro da Saúde, Nelson Teich. Portaluppi recomendou ao presidente que este não é o momento de forçar a volta de qualquer atividade ligada ao esporte, sejam treinos ou campeonatos estaduais. Bolsonaro foi quem tomou a iniciativa de iniciar o contato, ocorrido na quarta-feira da semana passada, por telefone.

A informação foi divulgada pelo site GaúchaZH. Apesar de discreto, o presidente já havia revelado, em entrevista, na última segunda-feira, que personagens ligados ao futebol foram contatados por ele. O treinador do Grêmio é tido como responsável pela paralisação do Campeonato Gaúcho, ocorrida no dia 16 de março, após ameaçar realizar uma greve, caso a competição não fosse suspensa.

Sua boa relação com o presidente, somada a essa influência no meio, lhe atribuíram o "cargo" de consultor. De acordo com a publicação, Renato disse ao presidente que, no momento, não há possibilidades da retomada de treinos, mesmo com a existência de um protocolo a ser seguido. Essa recomendação do treinador se justificaria pelo número elevado de pessoas envolvidas na realização do evento e por não haver testagem suficientes para jogadores.

A relação entre Renato Gaúcho e Jair Bolsonaro, por mais que discreta, se aprofundou durante as eleições de 2018 e se manteve em harmonia desde então. Em 2019, o treinador convidou o presidente para assistir uma partida do Grêmio e, neste ano, enviou uma camisa do time tricolor ao Palácio da Alvorada.