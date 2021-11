Bolsonaro diz ser favorável a Copa do Mundo a cada dois anos, mas deixa decisão com a CBF

O presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado de ministros, reuniu-se com o emir do Catar, xeique Tamim bin Hamad al-Thani, nesta quarta-feira, no Catar, em visita ao estádio Lusail, que será sede da final da Copa do Mundo de 2022. Bolsonaro disse que o governo catari defende a alteração na periodicidade do torneio, bem como do Mundial de Clubes, e indicou que vai conversar sobre o tema com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A proposta é realizar a cada dois anos a Copa do Mundo, em vez de a cada quatro, como ocorre atualmente, e que o Mundial de Clubes tenha 24 equipes, como planeja a Fifa.

“A CBF é que vai dar o norte de como proceder. Opinião minha como peladeiro: a Copa do Mundo de dois em dois é bem-vinda, ajuda no aspecto econômico. Sou apenas um torcedor, apaixonado por futebol, o que a CBF decidir estou com eles”, disse Bolsonaro.

Leia Também Árbitros são suspensos após VAR não expulsar Otamendi por cotovelada em Raphinha; veja revisão

O tema tem gerado muito debate nos últimos meses. O principal nome responsável por liderar o projeto é Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal, hoje Diretor de Desenvolvimento de Futebol na Fifa. Ao L’Équipe, o francês admitiu que as propostas trabalhadas até o momento não têm como principal finalidade os fins econômicos, mas sim a melhora da qualidade das partidas e a frequência das competições.

Proposta de Copa do Mundo a cada dois anos gera debate

Em outubro, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, voltou a defender a redução do intervalo entre um Mundial e outro, durante um encontro em Caracas, na Venezuela. "Nosso dever como Fifa é tornar o futebol verdadeiramente global. Para isso, temos de analisar como melhorar o futebol das seleções e não há competição que se aproxime da Copa do Mundo", declarou Infantino, em entrevista coletiva no Estádio Olímpico da UCV, na capital venezuelana.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) apelou para que as negociações sobre o tema sejam mantidas e ampliadas. A entidade afirmou estar "muito preocupada" com o impacto que um Mundial bienal possa ter sobre outras modalidades esportivas, assim como no bem estar dos jogadores e no aumento das modalidades masculinas, já que afetaria a "igualdade de gênero".

Também no mês passado, a Associação de Comitês Olímpicos Nacionais (ANOC, na sigla em espanhol), que reúne 205 países reconhecidos no mundo, criticou "a lamentável falta de solidariedade e respeito" da Fifa por outros esportes.

"Os 205 comitês compartilham da preocupação expressa por muitos partidos dentro do movimento esportivo em relação à ameaça de que uma Copa do Mundo a cada dois anos significaria para a sobrevivência de outros esportes que não o futebol", disse a ANOC em uma resolução aprovada no final da assembleia realizada em Creta, na Grécia.

Em setembro, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, se posicionou contra a sugestão. "Pois bem, nós acreditamos que a joia que é a Copa do Mundo deve seu valor a sua pouca frequência. Organizá-la a cada dois anos vai diminuir sua legitimidade e vai infelizmente diluir a própria Copa do Mundo", argumentou Ceferin, na abertura da assembleia geral da Associação Europeia de Clubes (ECA).