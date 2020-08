Bolsonaro deseja sorte a Neymar na final da Liga dos Campeões: 'O pai ta on'

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Jair Bolsonaro apareceu desejando boa sorte a Neymar na final da Liga dos Campeões. Vestido com a camisa do ABC, o presidente mandou um recado de apoio ao astro do Paris Saint-Germain, que decide o título europeu contra o Bayern de Munique neste domingo, às 16 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa.

"Olá, Neymar. Bom jogo para você! Estamos aqui na torcida, o pai tá on, valeu!", disse Bolsonaro, em referência à expressão utilizada pelo craque brasileiro ao comemorar as vitórias recentes do PSG na Liga dos Campeões e que viralizou nas redes sociais.

Leia Também Empresa aponta aumento na procura por camisas de PSG e Bayern de Munique

A camisa do ABC com a qual Bolsonaro aparece no vídeo foi um presente que recebeu do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que fez parte da comitiva que acompanhou o presidente na visita a Mossoró, no Rio Grande do Norte, e a outras cinco cidades do Nordeste.

Bolsonaro gravou outro vídeo em que recebe a camisa do time potiguar e, em agradecimento, afirma ser "ABC até morrer". Além de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o chefe do Executivo também passou por Ipanguaçu na sexta-feira.

Nas duas cidades do Rio Grande do Norte, o presidente, mais uma vez, ignorou as recomendações sanitárias para contenção da covid-19. Não usou máscara e ainda cumprimentou a população com acenos, toques de mãos e posou para fotos.

Liderado por Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain busca seu primeiro título da Liga dos Campeões. Já o Bayern vai atrás de sua sexta taça da principal competição de clubes da Europa. O resultado da decisão pode ser fundamental para a eleição da Fifa do melhor jogador do mundo.