Bolsonaro irá ao Allianz Parque para o jogo entre Palmeiras e Vasco

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, estará no Allianz Parque neste sábado para acompanhar a partida entre Palmeiras e Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ter ido ao estádio pela última vez no fim do ano passado, no jogo da equipe contra o Vitória, pela última rodada da competição, Bolsonaro ainda não viu jogos do time em 2019.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras recebeu a confirmação da presença de Bolsonaro, que deve acompanhar a partida em um dos camarotes da arena. Torcedor do clube, o presidente chegou a erguer a taça de campeão brasileiro em dezembro do ano passado e festejar com os jogadores depois da partida final na competição. Naquela época, ele ainda não havia tomado posse para o cargo.

Bolsonaro também foi presença constante em partidas da Copa América. O presidente esteve no estádio em três das seis partidas da seleção brasileira. No intervalo da semifinal contra a Argentina, no Mineirão, ele chegou a descer ao gramado para cumprimentar o público. Após a decisão, contra o Peru, coube a ele o papel de entregar medalhas e cumprimentar os jogadores campeões.

A partida marca o retorno do Palmeiras à arena após quatro compromissos seguidos como visitante. Nessa sequência, a equipe não conseguiu vencer e ainda foi eliminada da Copa do Brasil, assim como viu o Santos igualar a pontuação no Campeonato Brasileiro. Os dois rivais têm 26 pontos, com o clube alviverde à frente por ter um saldo de gols melhor.