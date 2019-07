Bolsonaro irá ao Mineirão para acompanhar partida entre Brasil e Argentina

O presidente Jair Bolsonaro estará no estádio do Mineirão na noite desta terça-feira para acompanhar a partida entre Brasil e Argentina pela semifinal da Copa América. Após cumprir agenda no Palácio do Planalto, em Brasília, durante a tarde, o presidente viaja para a capital mineira para acompanhar dos camarotes a definição do primeiro finalista do torneio. A presença dele foi confirmada pelo Comitê Organizador Local (COL) da competição em Belo Horizonte. Veja onde assistir Brasil x Argentina.

LEIA TAMBÉM > Brasil celebra ambiente no elenco e se diz comovido pelo carinho dos mineiros

Será o segundo jogo do Brasil na competição com a presença de Bolsonaro. O presidente esteve também na abertura, contra a Bolívia, no estádio do Morumbi, no dia 14 de junho. Naquela noite, apesar da vitória brasileira por 3 a 0, ele se queixou do local onde estava posicionado para acompanhar a partida. "Reclamei só do local, é ruim para ver o jogo", disse ao Estado. Bolsonaro e sua comitiva deixaram o estádio aos 32 minutos do segundo tempo.

O presidente esteve em outra partida recente da seleção brasileira, o amistoso contra o Catar, em Brasília durante a preparação para a Copa América. A partida teve vitória do Brasil por 2 a 0 em jogo que marcou a lesão do atacante Neymar. Com um problema sofrido no tornozelo direito, ele seria cortado da equipe que disputaria a Copa América horas depois do fim da partida e receberia, inclusive, a visita de Bolsonaro no hospital.

Em Belo Horizonte, o estádio estará lotado para o encontro entre os dois maiores rivais do futebol sul-americano. Brasil e Argentina não se enfrentam pela competição há 12 anos e ambos vivem jejum de títulos no torneio. Enquanto a seleção brasileira ganhou pela última vez o torneio em 2007, os argentinos não vencem desde 1993.