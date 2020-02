Bolsonaro ouve do Flamengo sugestões de mudanças nas leis relativas ao futebol

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda-feira, no Palácio da Alvorada, em Brasília, dirigentes do Flamengo que, segundo ele, levaram ao chefe do Executivo sugestões de mudanças legislativas relativas ao esporte. De acordo com Bolsonaro, foram dados encaminhamentos de como o governo federal pode agir em torno do tema.

"Perguntei se havia unanimidade dos demais times de futebol e a princípio há entendimento de que tem de reformular algumas leis no futebol. Foram dados respectivos encaminhamentos de como começar a ajudar a reformular o futebol no País", disse o presidente, que estava acompanhado na reunião dos ministros da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.

No último domingo, Bolsonaro foi ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, para assistir à decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Athletico-PR. O clube carioca venceu por 3 a 0 - com gols de Bruno Henrique, Gabriel e Arrascaeta.

O presidente comentou também que em suas idas aos estádios para assistir a partidas costuma receber sugestões de dirigentes dos clubes sobre como "melhorar o futebol no Brasil". "Não é de agora", comentou Bolsonaro, que não quis entrar em detalhes sobre as propostas ouvidas nesta segunda-feira.