Após 'prever' gol do título de Gabigol, Bolsonaro parabeniza Flamengo

O presidente da República, Jair Bolsonaro, usou suas redes sociais para dar os parabéns ao Flamengo pelo título da Copa Libertadores. Embora seja palmeirense, ele havia dito que iria torcer pelo time carioca e chegou até a "prever" que Gabriel Barbosa, o Gabigol, faria o gol do título, como de fato aconteceu. O atacante marcou duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o River Plate.

LEIA TAMBÉM > Confira a lista de campeões da Libertadores por clubes e país

"Parabéns Flamengo, campeão da Copa Libertadores da América 2019! Partida emocionante e histórica. Isso é futebol! O Mengão é o Brasil no Mundial de Clubes. Estaremos na torcida!", escreveu Bolsonaro, em sua página no Twitter.

O presidente chegou a cogitar a possibilidade de ir até Lima assistir a decisão da Libertadores, mas decidiu permanecer no Rio de Janeiro. Depois, disse diversas vezes que iria torcer pelo Flamengo. "Até sábado eu sou Mengão. Eu espero que seja até o Mundial", disse o presidente, durante um evento na Escola de Comando e Estado Maior do Exército, no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro.

- Parabéns @Flamengo, campeão da Copa Libertadores da América 2019! Partida emocionante e histórica. Isso é futebol! O Mengão é o Brasil no Mundial de Clubes. Estaremos na torcida! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 23, 2019

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi até Lima, para acompanhar a partida e também postou uma publicação em relação ao jogo.