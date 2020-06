Bolsonaro recebe presidentes de oito clubes da série A em apoio mudança da transmissão na TV

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta terça-feira, 30, dirigentes de oito clubes da Série A do Campeonato Brasileiro para uma reunião seguida de um almoço no Palácio do Planalto. Os presidentes do Athletico Paranaense, Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos apoiaram a Medida Provisória nº 984/2020, que, dentre outros pontos, altera a forma de negociação dos clubes com as emissoras de TV sobre os direitos de transmissão das partidas.

No encontro, os dirigentes pediram o apoio de Bolsonaro ao projeto de Lei 3.832, que altera a Lei da TV Paga para que empresas de telecomunicações possam atuar na produção de conteúdo esportivo. Bolsonaro disse que vai acompanhar a tramitação, mas não se comprometeu.

Leia Também Portuguesa-RJ rebate acusações de Autuori e diz se sentir desrespeitada pelo técnico

Os oito clubes tem interesse especial nas duas medidas. O grupo vendeu, em 2019, os direitos de transmissão da TV fechada para a Turner, empresa do conglomerado AT&T. A emissora agora tem ameaçado romper o contrato de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2020 com os times alegando que cláusulas não foram cumpridas.

Os clubes alegam que a rescisão do contrato ocorre em um momento financeiro difícil por causa da pandemia do coronavírus, que paralisou as partidas de futebol. Os dirigentes afirmam que o rompimento favorece a TV Globo, que transmite os principais campeonatos de futebol no País e com quem eles precisariam negociar novamente. Os presidentes do clube ainda se encontram nesta terça-feira com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre.

Os oito clubes foram representados pelos seguintes dirigentes: Robinson Passos de Castro e Silva (Ceará), Marcelo Paz (Fortaleza), Eduardo Bastos De Barros e Samir Namur (Coritiba), Aguinaldo Coelho de Farias (Athletico), Maurício Galiotte e André Sica (Palmeiras), Guilherme Bellintani (Bahia), Matheus Del Corso Rodrigues (Santos) e Marcelo Medeiros (Inter).