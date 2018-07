Bolt faz história no atletismo, Nadal no tênis e briga pela liderança empolga no Brasileiro

SÃO PAULO - Briga acirrada pela liderança nacional, virada incrível do Palmeiras na Série B, campeonatos europeus empolgando, Bolt fazendo história no atletismo e Nadal no tênis, Brasil soberano no vôlei e a volta às vitórias do falastrão Chael Sonnen no UFC. O resumo esportivo mostra como foi o movimentado final de semana.

CAMPEONATO BRASILEIRO

A briga pela ponta da Série A está empolgante com bela batalha ponto a ponto entre Cruzeiro e Botafogo, enquanto o Corinthians pena para voltar ao G4, o Santos não consegue vencer e São Paulo e Portuguesa agonizam.

CRUZEIRO X VITÓRIA

O Cruzeiro é quem mais encanta no Nacional. A equipe celeste tem o melhor ataque da competição, com 31 gols em 15 rodadas, e não tomou conhecimento do Vitória, goleando por 5 a 1 no sábado. O resultado colocou o time momentaneamente na liderança.

PORTUGUESA X BOTAFOGO

Com Seedorf preciso nas assistências, o Botafogo reassumiu a ponta da tabela no domingo, com vitória por 3 a 1 sobre a Lusa no Canindé. O astro holandês apenas se exaltou em lance com o companheiro Gilberto. Alegando “estar defendendo o jovem contra um possível cartão amarelo”, Seedorf discutiu rispidamente com o companheiro e chegou a bater em seu braço. “Eles têm de escutar mais.”

CORINTHIANS X CORITIBA

Um pênalti duvidoso aos 45 minutos do segundo tempo sobre Danilo, bem convertido pelo peruano Guerrero, recolocou o Corinthians no G4. Num dia pouco inspirado, a equipe fez 1 a 0 sobre o Coritiba no Pacaembu e está em quarto. Emerson, substituído na fase final, não quis cumprimentar o técnico Tite. Mas depois disse que apenas ficou irritado por não conseguir ajudar.

FLAMENGO X SÃO PAULO

Quando a fase está ruim, a perna parece pesar. Afundado na 19ª colocação, o São Paulo teve a grande chance de desencantar após 10 jogos sem vitórias no Brasileiro, mas Jadson perdeu um pênalti nos minutos finais. O meia cobrou no canto esquerdo e Felipe defendeu. O 0 a 0 com o Flamengo em Brasília, ao menos, valeu pela boa apresentação.

BAHIA X SANTOS

Já são seis rodadas sem vitórias e o Santos despenca na tabela. Com mais um empate, agora por 0 a 0 com o Bahia, no qual pouco agrediu o rival, a zona de rebaixamento começa a ficar mais próxima para os santistas.

DEMAIS JOGOS

A rodada ainda teve a Ponte Preta levando 1 a 0 do Goiás em Campinas, gol do gordinho Walter, o Atlético-PR virando para cima do Criciúma, por 2 a 1 e o Fluminense desencantando fora de casa com 1 a 0 no Náutico. Os times gaúchos viveram rodada de opostos. Enquanto o Grêmio fez grande festa com 3 a 2 no Vasco em pleno São Januário, o Internacional desperdiçou dois pontos no 0 a 0 com o Atlético-MG, que jogou mais de um tempo com um a menos. O estreante Fernandinho foi expulso na primeira etapa. Victor, que fechou o gol, levou vermelho após o apito final.

SÉRIE B

O Palmeiras continua soberano na Série B. E caminho a passos muito largos para o retorno. Já são sete pontos de vantagem para o segundo colocado, Chapecoense. Tudo, graças à virada histórica no Pacaembu após levar 2 a 0 do Paysandu. Com gol decisivo de Leandro aos 49 do segundo tempo, o time buscou o 3 a 2 e chegou à 13 jogos de invencibilidade no torneio.

FUTEBOL EUROPEU

Os grandes estão muito bem na Europa. O Barcelona goleou na Espanha, o Bayern ganhou outra na Alemanha e no Inglês, tirando o Arsenal, os grandes largaram muito bem.

CAMPEONATO ESPANHOL

Com Neymar entrando apenas no segundo tempo, o Barcelona não teve o mínimo trabalho para humilhar o Levante no Camp Nou. Os rivais não viraqm a bola nos 7 a 0 para os catalães. “Faltou agressividade. Parecíamos o Santos, parecia que viemos aqui para uma partida festiva. Cometemos a primeira falta apenas aos 11 minutos. Fomos muito mal”, lamentou o técnico do Levante, Joaquim Caparrós, lembrando dos 8 a 0 que os paulistas sofreram. O Real Madrid também venceu, mas no sufoco, com virada sobre o Bétis, por 2 a 1.

CAMPEONATO INGLÊS

A temporada promete na Inglaterra. Manchester United, Chelsea, Liverpool e Tottenham largaram com vitórias na competição. Apenas o Arsenal decepcionou, com 3 a 1 de virada para o Aston Vila, em casa. Atual campeão, o United fez 4 a 1 na visita ao Swansea, o Tottenham não viu Paulinho brilhar no 1a 0 sobre o Crystal Palace, os Reds também ganharam pelo placar mínimo do Stoke City, enquanto os Blues fizeram 2 a 0 no Hull City.

CAMPEONATO ALEMÃO

Mandzukic fez e o Bayern bateu o Eintracht por 1 a 0 no Alemão. Ganhou a segunda seguida, como Borussia Dortmund (2 a 1 no Braunschweig), Bayer Leverkusen (1 a 0 no Stuttgart), Mainz (2 a 1 no Freiburg) e Werder Bremen (1 a 0 no Augsburg).

COPA DA ITÁLIA

A Juventus é a campeã da Supercopa da Itália. No Estádio Olímpico de Roma, a equipe de Turim levantou a taça depois de golear a Lazio por 4 a 0 – foi o sexto título do time no torneio.

ATLETISMO

Usain Bolt é o maior medalhista da história dos Mundiais – junto com Carl Lewis, subiu ao pódio dez vezes. Ontem, coube ao velocista fechar o 4 x 100 metros da Jamaica, campeã com 37s36. Os EUA ficaram com a prata (37s66) e o Canadá conquistou o bronze (37s92). Bolt tem, agora, oito ouros e duas pratas no torneio. Já o Brasil deixou o Mundial de Moscou sem conquistar nenhuma medalha e em meio a um bate-boca, por causa do bastão que Franciela Krasucki não conseguiu entregar para Vanda Gomes na última prova do País no torneio, o revezamento 4 x 100 metros.

UFC

Sem aplicar nenhum golpe, o brasileiro Maurício Shogun foi finalizado pelo falastrão americano Chael Sonnen na madrugada de domingo no UFC em Boston, nos EUA. Shogun foi dominado desde o início do primeiro round e a 10 segundos do fim não conseguiu se livrar de uma guilhotina bem aplicada pelo rival.

TÊNIS

Uma semana depois de levantar a taça em Montreal, no Canadá, Rafael Nadal repetiu o gesto em Cincinnati, nos EUA. O espanhol conquistou seu 26º Masters 1.000 da carreira com a vitória por 2 a 0 sobre o gigante americano John Isner, em dois tie-breaks (7/6 e 7/6). Já a americana Serena Williams levou a virada da bielo-russa Victoria Azarenka na decisão: (2/6, 6/2 e 7/6 (5).

VÔLEI

O Brasil está nas finais do Grand Prix de Vôlei. A seleção de Bernardinho se garantiu com oito vitórias e uma derrota na primeira fase. Neste fim de semana, foram três triunfos, contra Cuba (25/16, 25/11 e 25/20), Holanda (25/15, 25/20 e 25/15) e Casaquistão (25/17, 25/16 e 25/10).

BASQUETE

A seleção brasileira feminina de basquete que se prepara para a Copa América (em setembro) perdeu para o Canadá por 56 a 53 e ficou apenas com o segundo lugar em torneio amistoso realizado em São Carlos, no interior de São Paulo.