Bolt passará por 6 semanas de testes para assinar com lanterna do Australiano

Dono de oito medalhas de ouro olímpicas no atletismo, Usain Bolt será testado durante seis semanas pelo Central Coast Mariners, a partir de agosto, em um acordo que poderá levá-lo a jogar na próxima temporada pelo clube da primeira divisão do futebol da Austrália. "Um acordo foi alcançado em princípio entre o Mariners e Usain Bolt, sujeito a alguns critérios", disse o empresário australiano Tony Rallis.

Rallis explicou ser necessário que Bolt, hoje com 31 anos, seja testado e que a Federação Australiana de Futebol (FFA, na sigla em inglês) aprove o seu salário. "Uma vez que a FFA responda e diga que será parte do processo, começarão os testes", afirmou.

Bolt há muito tempo comenta publicamente o desejo de jogar futebol profissionalmente e, desde que ele se aposentou do atletismo, treinou pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, e pelo Stromsgodset, da Noruega.

"Se for competitivo, vai levantar o nome da Liga", disse Rallis. "Isso criará sonhos para os jovens e vai dar um nome para a liga que nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar. Esse cara é um atleta ambicioso. A Liga Australiana precisava de um herói e nós temos o Super-Homem".

Rallis disse que o dono do Mariners seria responsável por 70% do salário de Bolt, com a FFA financiando o restante. O diretor executivo do clube, Shaun Mielekamp, destacou que ainda há muito a ser feito e que o período de testes é necessário para determinar a capacidade de Bolt atuar profissionalmente.

"Só será importante se ele puder jogar e fazê-lo muito bem. Porque se chega e acontece de não estar no nível, então pode ter um efeito prejudicial", disse. "Mas se vier e for tão bom quanto as nossas informações indicam que pode chegar a ser, então seria muito emocionante e tenho certeza que este estádio estaria cheio toda vez que colocar as chuteiras", concluiu.

O Central Coast Mariners, um clube de Gosford, a 76 quilômetros de Sydney, terminou a última edição do Campeonato Australiano em último lugar entre os seus dez participantes. A próxima temporada do torneio será iniciada em 19 de outubro.