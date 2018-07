Bolton dedica vitória sobre Rovers à Muamba

Depois de adiar sua disputa de meio de semana com o Aston Villa em respeito ao jogador da seleção inglesa sub-21, que continua sob tratamento intensivo no hospital, o Bolton garantiu os três pontos e saiu da zona de rebaixamento.

Os torcedores ergueram um mosaico de cartazes dizendo "Muamba 6" antes do início do jogo, em referência ao número de sua camisa, e as duas equipes se aqueceram com agasalhos ostentando o nome do jogador.

Um vídeo mostrou uma série de momentos de Muamba em ação, e ainda houve um momento de aplausos para o jogador, que recebeu os primeiros socorros no campo do Tottenham Hotspur no sábado passado.

Owen Coyle, técnico do Bolton e visitante frequente do London Chest Hospital durante a semana, disse que a vitória dará ânimo a Muamba enquanto ele se recupera.

"O final perfeito será quando Fabrice sair do hospital e voltar ao seu melhor com aquele seu grande sorriso no rosto, se Deus quiser isso vai acontecer", disse Coyle, acrescentando que Muamba enviou uma mensagem de boa sorte ao time.

(Reportagem de Martyn Herman)