Bolton perde em reedição de jogo que vitimou Muamba

O jogo no Estádio White Hart Lane, em dia 17 de maio, foi paralisado aos 41 minutos do primeiro tempo, pouco depois de Muamba cair desfalecido no gramado. O jogador ficou "morto" por 78 minutos, mas os médicos conseguiram ressuscitá-lo no hospital. O meia da seleção inglesa sub-23 segue internado, "em estado grave, mas estável", segundo o Bolton.

Por conta do regulamento da Copa da Inglaterra, o jogo, que tinha 1 a 1 no placar quando foi paralisado, recomeçou do zero nesta terça-feira. Em seu segundo jogo desde a tragédia, o Bolton foi dominado pelo Tottenham e pouco conseguiu atacar.

O time da casa, porém, falhava nas finalizações e parava no goleiro Bogdan. Só conseguiu abrir o placar aos 29 minutos do segundo tempo, com Nelson. Logo depois veio o segundo, com Bale. Aos 44, Kevin Davies descontou e encheu de esperança a torcida do Bolton, mas Saha tratou de decidir, fez o terceiro aos 48, e fechou a contagem em 3 a 1.

Também nesta terça-feira, o Everton venceu o Sunderland por 2 a 0 fora de casa, no replay do confronto (o primeiro jogo terminou em 1 a 1), e se classificou para fazer o clássico contra o Liverpool na semifinal. Na outra chave, o Tottenham encara o Chelsea. Os dois jogos acontecem em Wembley.