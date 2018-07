Bolton vence e sai da lanterna no Campeonato Inglês No confronto entre os dois últimos colocados, que marcou a abertura da 17ª rodada do Campeonato Inglês, o Bolton ganhou do Blackburn por 2 a 1. E, com a vitória fora de casa, ultrapassou justamente o adversário desta terça-feira, saindo da lanterna da competição.