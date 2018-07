Bom momento de Fred faz Fluminense acreditar no bicampeonato brasileiro

RIO - Autor de quatro gols na vitória por 5 a 4 sobre o Grêmio, na quarta-feira, Fred manteve o Fluminense na disputa do título do Campeonato Brasileiro. A missão é difícil, mas não impossível para o time que ficou marcado pela milagrosa arrancada de 2009, que evitou o rebaixamento. São cinco pontos para o líder Corinthians, (64 a 59), com nove por disputar e sem confronto direto. Mas a trupe das Laranjeiras confia na força do atual vice-artilheiro do Brasileiro, que marcou 16 gols nos últimos 16 jogos que disputou para manter vivas as chances de conquista do bicampeonato.

"Já provamos que podemos fazer coisas grandes, consideradas difíceis. Isso sempre dá certo para a gente. Por isso mantenho a esperança de título. Internamente ainda acreditamos e vamos fazer de tudo para buscá-lo", disse o centroavante tricolor.

"Ele está feliz. Existem alguns jogadores que você precisa saber administrar bem. Jogadores que tem um perfil diferenciado dos demais. A primeira coisa que tentamos fazer com o Fred foi mostrar que a confiança nele era total", comentou Abel Braga, que em certo momento chegou a ser pressionado para barrar o atacante em favor de Rafael Moura, que vivia melhor fase. Principalmente depois do episódio em que torcedores acossaram Fred em um bar, reclamando de seu desempenho em campo e da agitada vida noturna. Abel manteve seu capitão no time, mesmo com o reserva fazendo mais gols, ciente de que a qualidade técnica e a liderança do artilheiro seria fundamental para reverter a maré tricolor. A aposta se mostrou acertada e hoje o time colhe os frutos.

"Ouvi diversas vezes que ele estava mal, que deveria entrar beltrano ou fulano. Falam que eu nunca substituo o Fred, mas já o tirei em três partidas. Só que hoje no Brasil não tem outro atacante em um momento melhor do que o dele. O Neymar se destaca muito, mas na área o Fred é diferente", comparou o treinador.

Para se manter sonhando, porém, será preciso superar um compromisso difícil. O Flu encara o Figueirense, domingo, em Florianópolis, em um confronto direto por uma vaga na Libertadores. O técnico Abel Braga não tem desfalques com relação aos últimos jogos, apenas Digão e Gum seguem em recuperação de lesões.