Bom ou ruim? São Paulo vive dilema e tem metas durante nova pausa

O período de duas semanas sem jogo criou um dilema no São Paulo. Por um lado, a comissão técnica comemora a pausa para recuperar atletas lesionados para o clássico contra o Santos, no dia 10 de agosto. Porém, há o temor de a equipe perder o embalo das duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro.

Para os atletas não perderem o ritmo, o São Paulo marcou um jogo-treino nesta quarta-feira, contra o Nacional-SP, no CT da Barra Funda. É possível que outras atividades sejam marcadas até o clássico diante do Santos.

Após a vitória sobre o Fluminense no último sábado, o técnico Cuca chegou a usar o termo "infelizmente" para lamentar o adiamento da partida contra o Athletico-PR, que seria realizada neste fim de semana. A equipe paranaense disputará a Levain Cup.

As semanas sem jogo, porém, podem ser o prazo suficiente para Antony disputar o clássico contra o Santos. O atacante trata uma inflamação no joelho esquerdo e é dúvida para a partida do dia 10.

Os reservas Willian Farias e Everton Felipe voltarão a ficar à disposição. O volante está recuperado de lesão muscular na coxa, enquanto o meia tinha tendinite no joelho. A dupla participou normalmente do treino da última terça-feira. Por fim, o zagueiro Anderson Martins é mais um jogador que pode voltar a ser relacionado. Ele tem tendinite na coxa.

Pablo (lesão no tornozelo esquerdo), Liziero (lesão no tornozelo direito) e Rojas (cirurgia no joelho direito) ainda não devem retornar até o clássico. Do trio, quem está mais perto de voltar é Liziero, que tem feito trabalhos de transição física em campo.

Além de recuperar os jogadores e não perder o embalo do time, Cuca tem outro objetivo durante os próximos dias: fazer ajustes na equipe. O técnico diz que não tem a escalação titular definida e quer acirrar a disputa entre os atletas do elenco. Ele falou que conta com até "17 titulares".

O elenco treinará no CT da Barra Funda até sábado de manhã e receberá folga no domingo. A programação da próxima semana não está definida. O São Paulo é o quinto colocado do Brasileirão, com 21 pontos. A equipe vem de duas vitórias consecutivas: sobre Chapecoense e Fluminense.