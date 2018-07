Bom retorno de Sanchez pode convencer Arsenal a gastar mais

A forma brilhante como Alexis Sanchez vem se apresentando desde que se transferiu para o Campeonato Inglês pode convencer o econômico técnico Arsene Wenger de que o Arsenal pode encontrar um bom valor para o seu dinheiro durante a janela de transferências agora em janeiro.

O atacante chileno tem sido o talismã do Arsenal, quinto colocado no Inglês, marcando 18 gols em todas as competições que o time disputa e tendo participado de outros tantos desde que se transferiu do Barcelona por 35 milhões de libras esterlinas (53 milhões de dólares), no final da temporada passada.

Ex-atacante e ídolo do Arsenal, o francês Thierry Henry, que fez 175 gols pelo clube na liga nacional, descreveu Sanchez como “a melhor contratação de Wenger nos últimos seis anos”, e o treinador está encantado com o seu jogador. “Ele se adaptou muito rápido ao Campeonato Inglês”, afirmou Wenger.

“Talvez Sanchez seja uma das nossas melhores contratações, mas então você considera o preço que pagamos por ele? Pagamos um bom dinheiro por ele. Ele vale esse dinheiro? Claro que sim.”

Os torcedores do Arsenal esperam que o sucesso dessa contratação convença o técnico francês a gastar mais nesta janela de transferência, algo que Wenger sempre foi relutante em fazer, apesar da óbvia necessidade de reforço do time.

Depois de um início indiferente de uma temporada que muitos esperavam que o time do norte de Londres pudesse repetir a conquista da FA Cup, do ano passado, seu primeiro troféu em nove anos, Wenger teria cerca de 20 milhões de libras para gastar em janeiro. A porosa defesa do time, castigada com muitas contusões, é o setor que mais precisa de reforços.

Um acordo com o jovem defensor Krystian Bielik, do Legia de Varsóvia, deve ser concluído na próxima semana por um valor de 2 milhões de libras, mas um jogador mais experiente e estabelecido ainda está na mira do clube.

“Nós estamos no mercado e estamos trabalhando muito todo dia. Todos os nossos olheiros estão trabalhando muito duro para encontrar um defensor”, afirmou Wenger. O Arsenal visita no domingo o segundo colocado Manchester City.