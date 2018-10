Bom retrospecto empolga Arrascaeta para clássico entre Cruzeiro e América-MG

Ainda no embalo do título da Copa do Brasil, o meia Arrascaeta quer aproveitar a boa fase e o retrospecto positivo contra o América-MG para se destacar novamente com a camisa do Cruzeiro no clássico deste domingo, no Independência, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Em 11 jogos com a equipe rival, o meia uruguaio soma seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Além disso, tem sete gols nestes confrontos. "Tento render em todos os jogos. Mas essa é uma particularidade que tenho contra a equipe deles", declarou o jogador, nesta quarta-feira, sem esquecer das dificuldades que sua equipe deve ter no fim de semana.

Ameaçado, o América é o 16º colocado, apenas uma posição acima da zona do rebaixamento. "Quando você está nesta situação, você tem que tentar dar 100% para sair dessa situação desconfortável. Então, o time deles vai dar tudo, e nós vamos preparar nosso jogo para tentar sair com os três pontos", projetou.

Para tanto, o Cruzeiro conta com o bom momento vivido pelo jogador uruguaio. Um dos protagonistas do time campeão da Copa do Brasil, Arrascaeta já se tornou o maior artilheiro estrangeiro da equipe, com 49 gols. Mas ele atribui seu bom rendimento em campo ao comando do técnico Mano Menezes.

"Chegou o Mano, montou um grupo forte e sólido, com jovens também. Ficaram muitos jogadores. O resultado disso são as duas Copas do Brasil e o Mineiro que ganhamos. Hoje em dia me senti muito identificado com a instituição e com Belo Horizonte, já é como se estivesse morando em Montevidéu", declarou.

Sem maiores ambições no Brasileirão, por já ter garantida a vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o jogador já diz pensar em 2019. "Pode ter certeza que vamos traçar nossa meta para o ano que vem, temos que ficar com o grupo mais forte. Descansar, aproveitar as férias e depois voltar com tudo", afirmou.

TREINO - Mano comandou treino nesta quarta com todos os titulares a sua disposição. A princípio, o técnico não tem baixas por lesão ou desfalque, embora o volante Bruno Silva tenha causado preocupação nesta manhã ao sofrer uma queda no gramado. Há suspeita de entorse no joelho esquerdo.

O jogador terá um período a mais para descansar e se recuperar das dores porque o time cruzeirense só treinará à tarde nesta quinta, a partir das 16 horas.