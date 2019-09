Bom retrospecto na Vila ajuda a mover Grêmio a manter boa fase diante do Santos

O Grêmio acessará o gramado da Vila Belmiro para enfrentar o Santos, às 21 horas deste sábado, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a confiança em alta devido a dois fatores: o período de cinco jogos de invencibilidade na competição e o bom retrospecto contra o time da Baixada em sua casa nos últimos anos.

Pelo atual Brasileirão, a equipe comandada por Renato Gaúcho não perde desde a 14.ª rodada, quando sofreu um 3 a 1 para o Flamengo no Maracanã, e desde então vem em franca evolução, tendo vencido as duas últimas partidas por placares elásticos: 4 a 1 sobre o Cruzeiro, fora de casa, e um tranquilo 3 a 0 contra o Goiás, em Porto Alegre.

Se tomarmos ainda por base os últimos quatro encontros entre gaúchos e paulistas na Vila, o Grêmio só perdeu uma vez - 1 a 0, em 2017 -; com três empates e uma vitória do Grêmio - por 3 a 1 em 2015.

Contudo, na última vez em que se encontraram, o triunfo foi santista, com um placar de 2 a 1 na Arena do Grêmio, logo na primeira rodada do Brasileirão, no qual o time do Rio Grande do Sul ocupa a oitava colocação, com 28 pontos.

Para o atacante André, formado na base da equipe paulista, é momento para dar o troco na Vila Belmiro. "Aqui (Porto Alegre), acho que fizemos um bom jogo, mas, infelizmente, eles foram mais felizes. Só que vamos tentar colocar em prática aquilo que o Renato passar para gente, para voltar a jogar bem, mas desta vez tendo mais sorte e saindo com a vitória", comentou.

O atacante disputa uma vaga com Luan no ataque, caso Renato Gaúcho opte por um esquema com dois atacantes. A possibilidade passou a existir devido a uma lesão na coxa sofrida pelo titular do meio campo gremista, Jean Pyerre, nesta sexta-feira.

Outras ausências no time são as do lateral-direito Leonardo, que está fora da temporada por conta de uma lesão no joelho direito, e a do zagueiro Geromel, com uma lesão muscular no adutor da coxa direita. Rafael Galhardo e David Braz (ex-Santos) devem ser, respectivamente, os substitutos.

Já dois titulares, o volante Maicon e o zagueiro Kannemann, ficam de novo à disposição da equipe e viajaram na tarde desta sexta-feira para o litoral de São Paulo. O meio-campista e capitão gremista, no entanto, deve iniciar a partida entre os suplentes, enquanto o argentino volta a compor o miolo de zaga.