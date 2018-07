Bom retrospecto no Pacaembu deixa Palmeiras confiante para segunda

Para o Palmeiras, ter de jogar no Pacaembu definitivamente não é um problema. O estádio municipal receberá a partida contra o Coritiba, na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Será a terceira vez no ano e a nona vez desde a abertura do Allianz Parque que o clube recorre ao local, onde tem um bom retrospecto de resultados.

Inaugurada em novembro de 2014, a arena passou a ser o local onde o Palmeiras voltou a mandar a partidas, exceto por ocasiões especiais, como a de agora. O Allianz Parque receberá quatro shows e depois uma operação para troca de gramado enquanto a equipe precisará recorrer ao Pacaembu pela terceira vez nesta temporada.

Em oito partidas no local depois da reabertura do próprio estádio, foram seis vitórias, um empate e duas derrotas. Houve ainda uma ocasião extra, como visitante, pelo Campeonato Paulista do ano passado, quando o Palmeiras bateu o São Paulo por 2 a 0. O gramado do Morumbi estava fechado para reforma.

Destas vezes em que o Pacaembu foi escolhido pelo Palmeiras, uma das mais marcantes foi em abril do ano passado. O time ganhou do Corinthians, por 1 a 0, pelo Estadual. Prass defendeu um pênalti de Lucca e no minuto seguinte, Dudu fez o gol da vitória.

Em 2017 o Palmeiras jogou no local pelas quartas de final do Campeonato Paulista e venceu o Novorizontino por 3 a 0, em abril. No começo de julho o time recebeu o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, e também ganhou, por 1 a 0.

Jogos do time no Pacaembu desde a abertura do Allianz Parque

2017

1 a 0 no Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro

3 a 0 no Novorizontino, pelo Campeonato Paulista

2016

4 a 3 no Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro

1 a 0 no Corinthians, pelo Campeonato Paulista

3 a 0 no Rio Claro, pelo Campeonato Paulista

1 a 2 com o Red Bull, pelo Campeonato Paulista

2 a 2 com o São Bento, pelo Campeonato Paulista

2015

0 a 2 com o Sport, pelo Campeonato Brasileiro

3 a 2 com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro