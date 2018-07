Bom Senso avisa que greve no início de 2014 é 'iminente'

SÃO PAULO - O Bom Senso FC fez neste sábado, no início da última rodada do Brasileirão, sua manifestação mais dura contra a CBF. Em nota publicada na página do grupo no Facebook, os jogadores afirmam que não realizarão nenhum tipo de protesto nos jogos deste domingo, em respeito aos times e aos torcedores que tentam resolver suas situações na rodada derradeira. Mas o grupo promete a greve no início de 2014, após as férias dos jogadores, é "iminente".

Os jogadores foram diretos desta vez. Para não haver paralisação no futebol brasileiro, eles cobram duas promessas feitas pelos dirigentes do futebol. A primeira delas é a alteração no calendário 2015, "aumentando o número de jogos dos times do Interior e reduzindo o número de partidas das equipes da elite nacional".

A segunda exigência diz respeito à implantação do fair play fiscal e trabalhista defendido pelo grupo. O Bom Senso lembra ainda que já divulgou, em 27 de novembro, os termos que deseja ver na regulamentação das novas regras. Naquela ocasião, os jogadores do Bom Senso, liderados por Paulo André, Seedorf, Rogério Ceni, entre outros, cobrou que seja criada uma agência reguladora para fiscalizar o pagamento de salários dos jogadores. Se houver atraso salarial, o clube ficaria impossibilitado de contratar novos atletas.

Pela proposta do Bom Senso, se o valor devido aos atletas não for pago até o fim de um ano, a proposta pedida prevê que "o referido clube ficará impedido de disputar competições na temporada subsequente, ficando rescindidos, automaticamente, os contratos de todos os jogadores, por culpa única e exclusiva do clube, sem prejuízo do pagamento das verbas rescisórias e demais valores devidos".

Ainda de acordo com o grupo de jogadores, a greve seria uma atitude dura à "falta de respostas e ao descaso em garantir melhorias para o futebol brasileiro" e contaria com o respaldo da Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol), que nesta semana demonstrou apoio público ao Bom Senso. "Estamos buscando o diálogo insistentemente, mas não há qualquer sinalização por parte da CBF de que mudanças ocorrerão", diz a nota deste sábado.

RODADA

De acordo com o Bom Senso, "por respeito ao torcedor, aos clubes e ao futebol", o grupo não fará nenhum tipo de manifestação nos jogos deste domingo, que valem vaga na Libertadores ou para a briga contra o rebaixamento.