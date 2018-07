Bom Senso marca território e mexe com o futebol

Terça-feira completa um ano que o Bom Senso FC realizou a sua primeira reunião. O encontro, realizado no escritório de uma agência de publicidade, contou com a presença de 20 jogadores. Após aquela reunião, foi divulgado o primeiro manifesto produzido pelos atletas, com as reivindicações do grupo. Nascia ali o movimento que mexeu com os bastidores do futebol brasileiro e criou a expectativa de mudanças profundas no esporte.

Passado um ano, o Bom Senso cresceu e ultrapassou a marca de mil assinaturas de jogadores das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. No site do movimento, um abaixo-assinado pedindo a democratização da CBF conta com mais de 75 mil apoiadores. A lista de pedidos dos atletas, no entanto, ainda está longe de ser atendida.

O Bom Senso tem cinco propostas centrais (calendário, férias, pré-temporada, Fair Play Financeiro e participação dos atletas nos conselhos técnicos das entidades que administram o futebol). Com relação a calendário e pré-temporada, por exemplo, a CBF não atendeu às demandas do movimento apesar das manifestações e protestos feitos pelos jogadores.

Para este ano, por causa da Copa do Mundo, já se sabia que não era possível fazer grandes alterações. Mas o que mais decepcionou os atletas foi o calendário para a temporada 2015 divulgado pela entidade.

O período reservado para a realização da pré-temporada é de 25 dias (de 7 a 31 de janeiro) enquanto que o Bom Senso pediu pelo menos um mês de trabalho antes do início dos campeonatos. Outra crítica é que o Brasileirão não será paralisado durante a Copa América, de 11 de junho a 4 de julho, e nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e amistosos da seleção brasileira. O formato das competições também não sofreu alterações significativas, como queria o Bom Senso.

Mesmo assim, os líderes do movimento fazem uma avaliação positiva do primeiro ano de trabalho do grupo. Para o zagueiro Paulo André, do Shanghai Shenhua, da China, o Bom Senso já “conquistou inúmeras vitórias”. O volante Gilberto Silva, sem clube, também faz um balanço positivo e destaca a atuação dos jogadores no debate sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte, que deve ser votada na Câmara dos Deputados depois das eleições.

“Fomos a Brasília, discutimos as mudanças na Câmara, tivemos audiências com a presidente Dilma Rousseff. Esse é um grande avanço. No começo, a CBF nem queria nos receber. É verdade que as coisas não acontecem na velocidade que todos gostariam, mas aos poucos estamos alcançando os nossos objetivos”, diz Gilberto Silva.

Bom Senso e clubes chegaram a um acordo e decidiram apoiar a criação de um órgão independente para fiscalizar as finanças dos clubes, que deverá ser constituído e custeado pela CBF. Funcionará como uma espécie de auditoria externa, sem vínculo direto com a entidade. Também ficou definido que os clubes que não pagarem suas dívidas perderão pontos e os dirigentes, o seu patrimônio particular.

Gilberto Silva diz que o Bom Senso é um “caminho sem volta”. Para o volante, que participa das discussões do grupo desde a primeira reunião no ano passado, o movimento inseriu os atletas nos debates sobre o futuro do futebol brasileiro. “Os jogadores passaram a ser ouvidos e isso deverá continuar para as próximas gerações”, diz.

O presidente do Coritiba, Vilson Ribeiro de Andrade, lidera uma comissão de clubes criada no ano passado pela CBF para discutir o Fair Play Fiscal e Financeiro e atua como interlocutor da entidade com o Bom Senso e os demais dirigentes e elogia a atuação do grupo. “Os atletas têm os seus sindicatos que os representam, mas o Bom Senso veio para ocupar uma lacuna. Muitos dizem que eles são um contraponto aos clubes, mas a verdade é que muitas reivindicações são as mesmas. É evidente que há algumas posições divergentes, mas em muitas questões os interesses são os mesmos. O diálogo é muito bom”, diz.

Opinião semelhante tem o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. “O Bom Senso é uma iniciativa que tem como principal objetivo melhorar as condições gerais do futebol brasileiro. Qualquer movimento ou ação que venha para somar e discutir o nosso esporte será sempre bem vindo. O Bom Senso hoje já está ajudando nos debates de reestruturação do nosso futebol. E espero que eles aprofundem o diálogo e a cooperação com os clubes.”

O primeiro presidente de clube a declarar publicamente apoio ao Bom Senso, no ano passado, foi Fernando Schmidt, do Bahia, que havia tomado posse dias antes do surgimento do movimento. E hoje ele avalia, assim como Gilberto Silva, que o Bom Senso não pode mais ficar ausente da mesa de negociações do futebol brasileiro.

“É muito positivo os atletas se posicionarem sobre temas que interessam a todos. É claro que quando você modifica um cultura atrasada, você desperta resistência e incompreensões, mas as conquistas acontecem passo a passo. Você não muda as coisas com uma vara de condão. É um projeto de médio e longo prazo”, diz.