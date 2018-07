Bom Senso terá reunião com Dilma na segunda-feira

SÃO PAULO - O movimento Bom Senso FC, criado no ano passado pelos jogadores para buscar melhorias no futebol brasileiro, terá um encontro com a presidente Dilma Rousseff na semana que vem. A reunião foi marcada para acontecer na segunda-feira, a partir das 15 horas, em Brasília.

A ideia do encontro partiu da própria presidente, que acionou o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, para fazer o convite ao Bom Senso. O movimento, então, "prontamente se colocou à disposição" para a reunião com Dilma em Brasília, quando pretende apresentar suas propostas.

O Bom Senso já conta com a adesão de mais de mil jogadores que atuam no Brasil. E os dois principais pontos defendidos pelo movimento para o futebol brasileiro são a adoção de um calendário de jogos mais equilibrado e do fair play financeiro (punição para os clubes devedores).

O movimento chegou a realizar protestos em algumas rodadas do Brasileirão do ano passado para chamar a atenção da CBF e dos dirigentes dos clubes para suas propostas. Também já se posicionou contra a violência no futebol e os atrasos salariais, ameaçando até mesmo para campeonatos.

No ano passado, os líderes do movimento chegaram a se reunir com dirigentes de clubes e a direção da CBF para apresentar suas propostas, mas sempre reclamaram de um certo descaso dos cartolas. Agora, o Bom Senso terá a chance de conversar com a presidente Dilma para defender sua causa.

"Desde já, destacamos a boa intenção da presidenta em dialogar e ouvir o movimento, algo que pouco ocorre em relação àqueles que comandam o futebol do País e que demonstram pouco interesse no seu desenvolvimento", diz a nota do Bom Senso, que ainda não definiu quais jogadores irão ao encontro com Dilma.