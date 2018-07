'Bom Senso vai continuar', diz Paulo André após confirmar saída

SÃO PAULO - Paulo André confirmou, nesta quarta-feira, que está deixando o Corinthians para o defender o Shanghai Shenhua, time chinês. Além da perda para o clube, a saída do zagueiro é significativa também para o Bom Senso FC, movimento de jogadores que cobra melhores condições de trabalho no futebol brasileiro. O agora ex-corintiano era o principal líder do grupo e acredita que sua transferência pode até fazer bem à imagem do Bom Senso, que estava muito atrelada a ele.

"Talvez não tendo a minha figura todo mundo enxergue que esse é um movimento dos jogadores da Série A e da Série B, não apenas do Paulo André, do Dida, do Rogério, do D'Alessandro, do Prass, mas de todos que entendem que o futebol pode melhorar. Nesse aspecto, o Bom Senso ganha muito com a minha saída", argumentou ele, em entrevista coletiva.

Paulo André garante, porém, que vai continuar mantendo contato com os líderes do Bom Senso e não vai abandonar o projeto, participando pela internet. "Muito dessas propostas que vão ser divulgadas em breve eu participei da formatação delas. O Bom Senso vai continuar e vai defender seus interesses", garantiu.

Desde que a primeira notícia sobre a ida para a China foi publicada, Paulo André tem sido bombardeado nas redes sociais, considerado um desertor, porque criou o Bom Senso e o abandonou antes de o movimento conseguir algum resultado prático. Questionado a respeito, rebateu.

"Isso é uma besteira gigantesca que muitas pessoas podem dizer. Não é a primeira vez que recebi uma proposta e eu ainda tenho direito de decidir o que quero fazer. Minha prioridade é meu trabalho, mas minhas convicções políticas continuarão. Fiz meu papel como cidadão muito mais que essas pessoas que estão me criticando e saio com o dever cumprido", afirmou ele.

CORINTHIANS

Com relação ao clube, Paulo André garantiu que sua transferência não teve a ver com a invasão ao CT corintiano, há 10 dias. "Claro que naquele dia foi assustador, qualquer pessoa pensa na questão da sobrevivência, mas não foi preponderante", contou.

O diretor de futebol do Corinthians, Ronaldo Ximenes, completou garantindo que a saída de Alexandre Pato, Paulo André e Douglas não teve relação com a invasão ao CT. "Não é uma resposta ao que aconteceu. Não tem uma relação causa efeito. Esse ciclo vitorioso chegou ao fim. Por isso precisávamos com uma reformulação que começou com a saída do Tite", garantiu.

O Paulo André tinha mais um ano de contrato com o Corinthians, mas a diretoria preferiu abrir mão da fatia de 30% dos direitos econômicos do jogador a que tinha direito, liberando o zagueiro de graça para os chineses. Um reconhecimento merecido a um campeão mundial.

"Agradeço ao Corinthians. Foram cinco anos que mudaram a minha vida. Recebi a proposta na segunda-feira e acabou mexendo comigo. Foi interessante pelo projeto da equipe. É um projeto audacioso. Isso me fez ficar inclinado a aceitar esse convite e iniciar uma vida no outro lado do mundo", explicou Paulo André.

O zagueiro quase chorou quando lembrou das lesões que teve e agradeceu ao departamento médico pelas tantas horas de atenção. "Claro que vou ficar com saudade por tudo que passei aqui."