Bom Senso veta greve após atraso de salários na Portuguesa

SÃO PAULO - O Bom Senso FC se pronunciou oficialmente nesta quinta-feira para descartar a possibilidade de liderar uma greve na rodada final do Campeonato Brasileiro, marcada para o fim de semana. O grupo de jogadores que luta por melhorias no futebol nacional acabou com esta possibilidade ao comentar sobre os atrasos de salários na Portuguesa. Avisado sobre os atrasos quarta-feira, o Bom Senso FC informou: "Assim como no caso do Náutico, o movimento dá total apoio e suporte para seus colegas de profissão. Em contato com jogadores, foi repassado ao grupo que existe uma negociação para acerto dos valores pendentes de maneira amigável".

Em seguida, a nota oficial avisou que, em decisão tomada em conjunto com os jogadores da Lusa, o movimento de atletas destacou que sequer "cogitou" greve para a última rodada, tendo em vista as importantes disputas envolvendo vários clubes neste momento decisivo do Brasileirão.

Apesar disso, o Bom Senso fez questão de enfatizar que o novo caso envolvendo a Portuguesa serve para o grupo deixar um "alerta ligado" para 2014. "Vários clubes da elite do futebol brasileiro estão vivendo as mesmas dificuldades dos já citados, o que continua demonstrando a urgência de implementação do Fair Play Fiscal e Trabalhista. A cada dia temos mais provas concretas dessa necessidade através de fatos, não de meras suposições", destaca a nota oficial desta quinta-feira.

Em seguida, o comunicado mantém o tom crítico ao criticar a falta de uma "fiscalização" eficiente para que os clubes se empenhem e se planejem de forma correta para firmar seus compromissos com os jogadores. "Passou da hora de todas autoridades e entidades envolvidas no esporte, CBF e governo, solucionarem esta questão. Estamos prestes a ingressar em ano de Copa do Mundo e, ao invés de vermos mais profissionalismo e correção no futebol, presenciamos diariamente casos de puro amadorismo. Temos que dar um basta nisso", finaliza a nota oficial.

Na noite da última sexta-feira, o Bom Senso se manifestou de forma oficial para descartar uma possível greve dos jogadores na penúltima rodada do Brasileirão. Antes disso, o grupo havia ameaçado paralisar a competição por conta da situação do Náutico, no qual os atletas também sofrem por causa de atrasos salariais. Porém, o grupo descartou essa possibilidade após o anúncio da diretoria do clube pernambucano de que um acordo com os jogadores foi estabelecido.