Bom visitante, Grêmio inicia duelo para espantar algoz brasileiro na Libertadores

O Grêmio inicia a disputa das semifinais da Copa Libertadores nesta quarta-feira, quando encara o Barcelona, do Equador, às 21h45 (de Brasília), no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. No Equador, a equipe tenta manter o bom retrospecto como visitante para eliminar o principal algoz dos brasileiros nesta edição do torneio.

Único time do País ainda vivo na Libertadores, o Grêmio perdeu somente uma vez fora de casa na competição - para o Deportes Iquique, do Chile, ainda na fase de grupos. Em cinco partidas longe de Porto Alegre, foram ainda duas vitórias e dois empates. Na fase de mata-mata, triunfo na Argentina contra o Godoy Cruz, por 1 a 0, e empate no Rio de Janeiro com o Botafogo, por 0 a 0.

Para fazer bonito em Guayaquil, um gol seria importante, até pela vantagem que resultaria no jogo de volta. No entanto, é no setor defensivo que o Grêmio tem se destacado na competição. Nas quatro partidas disputadas na fase de mata-mata, o time sofreu apenas um gol - na vitória por 2 a 1 contra o Godoy Cruz, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O último gol sofrido como visitante foi justamente na derrota para o Deportes Iquique, ainda em maio.

Um bom resultado no Equador seria fundamental para uma equipe que vem enfrentando dificuldades ofensivas, principalmente após a saída de Pedro Rocha para o Spartak Moscou, da Rússia, em agosto. Nas últimas 10 partidas, contando Libertadores e Campeonato Brasileiro, a equipe marcou somente quatro gols.

Para piorar, o torcedor gremista provavelmente verá o principal jogador da equipe fora de suas melhores condições. O atacante Luan ficou mais de um mês afastado por uma lesão muscular e só voltou nas últimas duas partidas do Brasileirão - contra Corinthians e Palmeiras -, nas quais mostrou estar sem ritmo.

Mas o técnico Renato Gaúcho não pode nem pensar em qualquer resultado que não seja a classificação diante do Barcelona-EQU. Afinal, apostou todas as fichas na Libertadores, abrindo mão da briga pelo título do Brasileirão, com a escalação de diversos reservas, e minimizando a disputa pela Copa do Brasil.

Só que do outro lado, o time gaúcho terá um adversário que se acostumou a superar os brasileiros nesta competição. O surpreendente Barcelona-EQU encarou em seu caminho até o momento três brasileiros - Botafogo, Palmeiras e Santos - e levou a melhor sobre todos eles.

Na fase de grupos, o Barcelona-EQU empatou com o Botafogo em casa, mas venceu fora. Nas oitavas de final, eliminou o favorito Palmeiras nos pênaltis, após triunfo por 1 a 0 em casa e derrota pelo mesmo placar em São Paulo. Já nas quartas, o Santos arrancou um empate por 1 a 1 no Equador, mas caiu em casa por 1 a 0 e também foi eliminado.

A favor do Grêmio, então, está o fraco desempenho do Barcelona-EQU como mandante. Em Guayaquil, a equipe venceu somente duas das cinco partidas que disputou. Seu forte é mesmo jogar como visitante, tendo vencido três vezes longe de seus domínios. Por isso, a tendência é que esta semifinal chegue aberta para a partida de volta, que acontecerá na quarta-feira da próxima semana, novamente às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.