Bomba atinge gramado de CT do Shakhtar, mas não deixa feridos

O campo que era utilizado pelo Shakhtar Donetsk antes da mudança para a capital Kiev foi atingido por quatro bombas na última quarta-feira. Segundo a agência Reuters, os projéteis causaram pequenos danos no gramados, mas não feriu ninguém.

"No entardecer de ontem, e durante a noite, o campo de treinamento do Shakhtar foi atingido por quatro bombas", afirmou Serhiy Palkin, diretor-executivo do clube ucraniano, em publicação no Facebook.

No último sábado, a Donbass Arena, estádio do Shakhtar, foi bombardeada e sofreu sérios danos na parte nordeste. Ninguém se feriu neste incidente.

Por conta do conflito em Donetsk entre ucranianos e separatistas, oelenco vai treinar em Kiev, capital da Ucrânia, e mandar seus jogos em Lviv nesta temporada.