Bombeiros fazem novas exigências à Arena Corinthians

SÃO PAULO - A data do primeiro evento com presença de público na Arena Corinthians não está fechada, as obras não foram concluídas – a Odebrecht promete entregar a sua parte na construção na próxima terça-feira –, mas algumas adequações ainda precisam ser feitas no projeto elaborado para garantir a segurança no estádio. O Corpo de Bombeiros também exige alterações no projeto de prevenção contra incêndios.

Há cerca de 15 dias, os Bombeiros apresentaram uma relação com 26 itens que precisavam ser providenciados para garantir a segurança, atendendo à legislação estadual. A Odebrecht fez adequações no projeto, mas, segundo o órgão, ainda são necessários ajustes.

Entre as pendências, está o sistema de controle de extração de fumaça do estádio. Reunião realizada na quarta-feira entre representantes dos Bombeiros, do Ministério Público e da Odebrecht pediu as adequações.

A construtora encara as observações dos Bombeiros com tranquilidade. “Os pedidos dos Bombeiros não nos preocupam. Vamos seguir fielmente tudo o que for solicitado’’, disse um representante da empresa.

Ele pondera que, enquanto não for feita a vistoria in loco na arena e sua consequente liberação, não existe irregularidade. A vistoria é necessária para que o estádio receba o “habite-se’’. “Vamos fazer as revisões que forem necessárias no projeto para que tudo fique de acordo com a legislação.’’

A intenção de Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians e responsável pela obra do Itaquerão, é fazer o primeiro evento aberto para o público dia 27 de abril, o jogo do time contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Uma semana antes, dia 20, haverá uma série de partidas entre jogadores de todas as categorias e ex-jogadores do Corinthians.