Boneco do técnico Felipão começa a ser vendido neste sábado

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari recebeu na tarde desta sexta-feira o seu boneco personalizado, que passará a ser comercializado neste sábado, na loja oficial do Palmeiras, por R$ 349,90.

Felipão é o primeiro treinador do futebol brasileiro a virar boneco. Antes dele, outros três jogadores do Palmeiras já haviam tido essa honra. O goleiro Marcos foi o primeiro, com direito a dois tamanhos. Depois, o atacante Kléber e o meia Valdivia também foram parar nas prateleiras.

A princípio, foram produzidos 2 mil bonecos de Felipão - a peça vem com a assinatura do treinador e foi patrocinada pela Unimed. Se tiver sucesso, mais peças serão fabricadas.

O marketing do clube estuda transformar outros jogadores e ex-jogadores em boneco. O ídolo Ademir da Guia é um deles. E uma maquete da futura Arena Palestra também está nos planos - as conversas com a construtora WTorre, aliás, já foram iniciadas.