Brasil aprende a fazer acordos em negociação de atletas e ganha com a regra de solidariedade da Fifa

A boa gestão de um clube de futebol passa pelo olhar aguçado e faminto para as categorias de bases e por investimento cada vez maior na garotada, com objetivos claros e enraizados no mercado, como usar o menino no time principal, mas também para fazer dinheiro com ele durante toda a sua vida profissional. O clube ganha de duas formas básicas, mas não únicas. A primeira delas é na hora da venda pura e simples. A segunda, na revenda do time comprador para outro com mais dinheiro.

Há uma terceira fonte de renda: segurar para si pequenas porcentagens do contrato negociado. Esses porcentuais permanecem nas mãos dos formadores e vão de 10% a 20%. Esse tipo de acordo tem sido comum. Existem ainda cláusulas contratuais que dizem respeito à valorização do atleta vendido – neste caso, o time-base recebe um extra.

Para exemplificar, recorro a dois brasileiros negociados nesta janela de transferência na Europa, ambos criados no São Paulo. Casemiro deixou o Real Madrid e foi comprado pelo Manchester United por R$ 366 milhões. Da mesma forma, Antony saiu do Ajax com destino ao mesmo clube inglês por R$ 504 milhões. Nas duas transações, o São Paulo vai embolsar alguns milhões de reais.

Isso só ocorre graças ao investimento nas bases e perspicácia na hora de negociar, com clausuras legítimas. A regra da solidariedade da Fifa aos clubes formadores é de 5% até os 23 anos, com 0,5% a cada ano da vida do garoto a começar pelo seu 12.º aniversário. Ele só pode deixar o Brasil com 18 anos.

Os clubes brasileiros são, tradicionalmente, maus vendedores. Estão sempre precisando de dinheiro. Com o pires na mão, fecham negócios para pagar contas atrasadas, equilibrar orçamento e vislumbrar temporada mais saudável financeiramente. Como precisam do dinheiro “para ontem”, são pressionados a entregar o atleta para não perder a venda nem ter de esperar por mais um ano até que a próxima janela de negociação se abra.

Analisam também o fato de a cria não conseguir repetir o bom rendimento de uma temporada na outra. Muitos presidentes se encantam com as cifras e não resistem. São reféns de suas próprias más gestões.

Casemiro vai dar R$ 12 milhões ao São Paulo. Antony, quase R$ 100 milhões. O volante que deixou o Real Madrid tem 30 anos. Não à toa, os clubes brasileiros estão aumentado as apostas na base. O Palmeiras cresceu seu investimento de R$ 15 milhões/ano em 2019 para R$ 30 milhões/ano no ano passado. Endrick, de 16, tem multa de R$ 300 milhões. Quanto mais tempo ele permanecer no clube, maior será a porcentagem dentro do 5% da regra de solidariedade da Fifa. Por ora, o Palmeiras não vende. Uma negociação faria com que o clube recuperasse o investimento de anos. A base, portanto, é o melhor caminho para salvar os clubes.