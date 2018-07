Bonucci é barrado na Juventus após discutir com técnico Allegri

A Juventus vai enfrentar o Porto, nesta quarta-feira, em Portugal, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, sem um dos seus principais jogadores. O zagueiro Bonucci foi barrado pelo técnico Maximiliano Allegri como punição pela discussão que os dois tiveram à beira do campo no duelo contra o Palermo, na sexta-feira, pelo Italiano.

"Amanhã ele vai para a arquibancada. São coisas que acontecem, mas, por respeito a todos, era correto que eu tomasse essa decisão. Além disso, ele concordou com a empresa, uma vez que teve uma reação desrespeitosa para com os fãs e com as crianças. O caso está encerrado. Leo (Bonucci) percebeu que errou, como grande jogador que é", disse Allegri nesta terça.

Apesar de não contar com Bonucci, o treinador terá o retorno de Barzagli e Chiellini, também titulares da sua linha de defesa. Os dois não atuaram contra o Palermo e devem compor a defesa da Juventus contra o Porto com os laterais brasileiros Alex Sandro e Daniel Alves.