Bonucci pega dois jogos de gancho por cotovelada e desfalca Milan contra Juventus

A liga italiana, responsável pela organização do Campeonato Nacional, anunciou nesta segunda-feira a suspensão do zagueiro Leonardo Bonucci por duas partidas. O jogador do Milan havia sido expulso no último domingo ao acertar uma cotovelada em um adversário do Genoa, no empate por 0 a 0 entre as equipes.

+ Fifa muda local de partida do Brasil pelo Mundial Sub-17

Com isso, Bonucci será desfalque por uma partida além daquela em que cumpriria suspensão automática. O jogador de 30 anos já não enfrentaria o Chievo, nesta quarta-feira, e agora será ausência também no clássico diante da Juventus, justamente seu ex-clube, no próximo sábado.

No domingo, logo aos 25 minutos de jogo, Bonucci acertou uma cotovelada no rosto do rival Aleandro Rosi após cobrança de falta pela esquerda. O adversário ficou no chão por alguns minutos, com o rosto ensanguentado, mas conseguiu continuar na partida.

Inicialmente, a arbitragem não notou a agressão. Mas após ser auxiliado pelo árbitro de vídeo, o juiz do confronto mostrou o cartão vermelho de forma direta para Bonucci. Mesmo com um a menos por mais de uma hora, o Milan segurou o empate e somou mais um ponto no Italiano.