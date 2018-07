Bordeaux anuncia renovação do contrato de Malcom até 2021

O bom desempenho em campo rendeu a Malcom um novo contrato com o Bordeaux. Nesta quarta-feira, o clube francês anunciou que chegou a um acordo com o atacante para ampliar o seu vínculo por mais um ano. Assim, o brasileiro passa a ter um contrato válido até o término da temporada 2020/2021.

Hoje com 20 anos, Malcom chegou ao Bordeaux em janeiro de 2016, após se destacar na conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2015. Aos poucos, o jovem atacante foi conquistando o seu espaço no clube francês, a ponto de hoje ser titular e peça importante do ataque.

Na atual temporada, Malcom foi titular em todos os nove jogos do Bordeaux por competições oficiais, sendo sete do Campeonato Francês e dois das etapas preliminares da Liga Europa. E o atacante já marcou três gols no torneio nacional, dividindo a artilharia da equipe na competição com o sengalês Younousse Sankharé.

"Desde o início do ano, ele cresceu com força e tornou-se um dos principais jogadores do nosso time. É por isso que o clube está muito satisfeito com a extensão do contrato da Malcom. Uma decisão que prova a seriedade do projeto esportivo do Bordeaux, mas também o desejo de conseguir uma boa temporada com a ajuda de nossos torcedores", anunciou o clube em seu site oficial.

De contrato renovado, Malcom terá um grande desafio na próxima rodada do Campeonato Francês, no sábado, quando o Bordeaux vai visitar o líder Paris Saint-Germain. O time do atacante brasileiro é o terceiro colocado, com 15 pontos, a quatro do primeiro colocado.