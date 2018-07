Bordeaux decepciona e perde para o Lorient

O resultado manteve a equipe na sexta colocação com 57 pontos, quatro atrás do terceiro colocado Lille, que superou o Le Mans fora de casa por 2 a 1 - os três primeiros se garantem na Liga dos Campeões. O Lorient, por sua vez, chegou aos 53 pontos e assumiu a sétima colocação.

Tudo parecia perfeito na temporada do Bordeaux. Liderava o Francês e caminhava a passos largos para o bicampeonato, além de fazer boa campanha na Liga dos Campeões. A equipe, no entanto, caiu bruscamente de produção. E foi eliminada pelo rival Lyon na competição europeia, assim como caiu na tabela do campeonato nacional. Neste sábado, um gol de Gameiro no segundo tempo garantiu mais uma derrota.

Para assumir a terceira colocação, o Lille precisou suar para vencer o Le Mans, por 2 a 1, fora de casa. O brasileiro Túlio de Melo abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, mas Maiga empatou para o time mandante no início da etapa final. De pênalti, Cabaye garantiu a vitória as 34.

Ainda neste sábado, o Montpellier decepcionou e ficou apenas no empate com o Nancy por 0 a 0, o Nice derrotou o Grenoble por 2 a 1 e o Boulogne superou o Sochaux por 3 a 0.