Bordeaux decepciona e perde para o Valenciennes

Com mais um resultado decepcionante, o Bordeaux se manteve apenas na sexta colocação com 57 pontos, quatro atrás do terceiro colocado Lille - os três primeiros garantem vaga na Liga dos Campeões. Também já não tem mais chances matemáticas de conquistar o bicampeonato: faltando quatro rodadas, está 14 pontos distante do líder Olympique de Marselha.

Esta foi a quinta derrota nas últimas seis partidas da equipe no Francês. A última vitória na competição ocorreu apenas em 21 de março, sobre o Lille. Neste período, o Bordeaux ainda foi eliminado pelo Lyon nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Aproveitando o mau momento do adversário, o Valenciennes começou melhor e abriu o placar com Grégory Pujol logo aos 11 minutos. Já na etapa final, aos 27 minutos, Foued Kadir complementou o placar.