Bordeaux empata com o Amiens e fica no meio da tabela do Campeonato Francês

O Bordeaux voltou a tropeçar no Campeonato Francês neste domingo, ao ficar apenas no empate com o Amiens, em casa. O time anfitrião até saiu na frente, mas sofreu um gol nos minutos finais e teve que se contentar com a igualdade em 1 a 1, que interrompeu sua recuperação na competição.

Depois de três vitórias seguidas na temporada, o Bordeaux volta a tropeçar e para na 12.ª colocação do Francês, com 22 pontos. Já o Amiens segue bastante ameaçado pelo rebaixamento em 17.º, com 17 pontos, somente um acima da zona da degola.

Com os brasileiros Pablo e Otávio entre os titulares, o Bordeaux foi para cima e abriu o placar aos 21 minutos, quando Samuel Kalu aproveitou assistência de Palencia para finalizar. Aos 41 da etapa final, porém, saiu a igualdade. Dibassy encontrou Gnahore, que marcou.

Com a pausa no calendário francês para as festas de fim de ano, as equipes voltam a campo somente em 2019. O Bordeaux vai encarar o Le Havre em casa, no dia 6 de janeiro, pela Copa da França. Um dia antes, pelo mesmo torneio, o Amiens recebe o Valenciennes.