Bordeaux oferece Pablo para tirar Guilherme Arana do Corinthians

O Corinthians tem como uma de suas principais metas a manutenção do zagueiro Pablo, mas para conseguir isso, pode negociar o lateral-esquerdo Guilherme Arana. O Bordeaux pretende utilizar o defensor para convencer os corintianos a vender um de seus principais talentos vindos da base no elenco atual. No total, os franceses estariam dispostos a investir 11 milhões de euros (R$ 40 milhões) pelo lateral.

Deste valor, o Bordeaux cederia os direitos econômicos de Pablo, que está emprestado ao Corinthians até o fim do ano, por 3 milhões de euros (R$ 11 milhões) e o restante pagaria em dinheiro, parcelado para o clube brasileiro.

O Estado apurou que a diretoria corintiana está aberta a propostas, mas não quer deixar Arana ou qualquer outro titular sair agora. A ideia seria negociar o jogador e mantê-lo até dezembro.

A boa relação da diretoria do Corinthians com o empresário de Arana, Fernando Garcia, pode facilitar para a permanência do lateral. Só no elenco principal, o agente administra as carreiras de Arana, Maycon, Walter, Vilson e Léo Jabá.

Além de Arana, outro jogador que também pode sair é Léo Jabá. O Lokomotiv demonstrou interesse em levar o atacante e as conversas estão em andamento. Neste caso, a diretoria admite a possibilidade dele deixar o clube agora.

Com dificuldades financeiras, o Corinthians pretende fazer pelo menos uma boa venda para equilibrar o caixa e conseguir recursos para buscar reforços.