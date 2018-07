Bordeaux recusa novo empréstimo de Corinthians por Pablo

A negociação envolvendo a permanência de Pablo no Corinthians ganhou mais um capítulo. A diretoria corintiana tinha conversas bem adiantadas para conseguir prorrogar o vínculo do defender por mais seis meses e depois o contrataria em definitivo. Entretanto, os franceses decidiram recusar o que estava acertado verbalmente e avisaram que só aceitam vender o atleta.

O Estado apurou que o Bordeaux estava propenso a prorrogar o vínculo do zagueiro por mais seis meses, mas avisou a diretoria corintiana de que não irá mais aceitar tal condição e exige o pagamento do valor acertado anteriormente para que Pablo permaneça no clube na próxima temporada.

O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, mostrou surpresa com a informação e disse que aguarda por um posicionamento oficial do clube francês. "Quem sugeriu a prorrogação do empréstimo foi o Bordeaux. Aceitamos, encaminhamos a documentação e estamos aguardando a resposta. Tudo que for vinculado, de que o presidente ou algum outro diretor tenha dito algo, não tem valor para nós. O que vale é o que eles vão responder para nós", afirmou o dirigente, que aguarda a resposta até o começo da semana que vem. "Mas não temos pressa. O Pablo tem contrato conosco até dezembro", ressaltou Adauto.

A situação atual é que o Corinthians precisa pagar 1,2 milhão de euros (R$ 4,4 milhões) e ainda ceder os 15% dos direitos econômicos do atacante Malcom, para comprar Pablo. Caso contrário, o zagueiro vai embora no fim do ano, já que seu contrato atual de empréstimo se encerra em dezembro.

A ideia da diretoria corintiana era prorrogar o contrato de empréstimo para ter mais tempo de conseguir o dinheiro para contratar o zagueiro e pagar seu empresário, Fernando César.

Na semana passada, César anunciou que as negociações entre ele e o Corinthians estavam paralisadas, pois ele acusava o clube de não cumprir o combinado. Segundo César, ele ficou responsável por negociar com o Bordeaux e, em troca, receberia suas luvas pela transação à vista ou em pequenas parcelas - no máximo, até o fim do mandato do presidente Roberto de Andrade. Entretanto, o Corinthians lhe ofereceu o pagamento em 54 parcelas.

Após reclamar publicamente, César foi chamado para uma nova reunião e as conversas voltaram a caminhar bem, mas a negociação pode sofrer um novo revés com a recusa de um novo empréstimo do Bordeaux. Enquanto aguarda para saber onde jogará em 2018, Pablo se recupera de uma contratura na coxa direita e deverá desfalcar o time por mais algumas partidas.

(atualizada às 19h27)