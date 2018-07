Bordeaux sofre primeira derrota no Francês

O Bordeaux, invicto nas nove primeiras partidas da liga, ameaçou uma virada ainda no primeiro tempo, mas o rival voltou do intervalo com mais gás.

O Bordeaux está em oitavo na tabela, com 15 pontos, sete atrás do líder Paris St Germain, que bateu o Nancy no campo do adversário no sábado. O Bastia está em 11o, com 14 pontos.

Thauvin colocou os anfitriões na frente aos seis minutos, chutando na cara do gol, aproveitando a péssima atuação da defesa, e fez o segundo 11 minutos depois quando Cedric Carrasso desviou um cruzamento de Toifilou Maoulida.

Yoan Gouffran devolveu um gol para os visitantes aproveitando rebote de um voleio dele próprio que o goleiro Novaes defendeu e que o meia conferiu na segunda tentativa.

Wahbi Khazri fez o terceiro numa cobrança de falta, aos 11 minutos do segundo tempo.

O embate entre o terceiro colocado Olympique de Marselha e o quarto Olympique de Lyon foi adiado por causa dos ventos fortes.

Mais cedo, o Lorient evitou uma segunda derrota consecutiva com um gol de última hora de Gilles Sunu que deu um empate de virada de 4 x 4, em casa, com o Ajaccio.

O Lorient perdia de 4 x 1 no intervalo, depois que Chahir Belghazouani, Adrian Mutu e Eduardo, com dois gols, colocaram os visitantes no comando firme do marcador.

O time da casa, que levou uma surra de 6 x 1 do Valenciennes no último final de semana, reduziu os danos graças a dois gols de Jérémie Aliadière e conseguiu um ponto quando Sunu conferiu com um voleio, nos acréscimos.

O Lorient é o nono, com 15 ponto, e o Ajaccio é o 14o, quatro pontos atrás.

(Por Julien Pretot)