Bordeaux x PSG: onde assistir ao vivo e horário da partida pelo Campeonato Francês

Bordeaux e PSG se enfrentam neste domingo, às 18h (de Brasília), no estádio do Bordeaux, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Francês. A equipe de Neymar e Mbappé continua liderando a competição com extrema facilidade, enquanto o Bordeaux busca se afastar da parte de baixo da tabela.

Bordeaux x PSG não terá transmissão para o Brasil. O Paris Saint-Germain é líder com 42 pontos e 100% de aproveitamento nas 14 rodadas disputadas. Tem a incrível marca de 46 gols marcados e apenas sete sofridos. Na última rodada, derrotou o Toulouse por 1 a 0. Na Liga dos Campeões, a equipe de Neymar também vem de resultado positivo. Bateu o Liverpool por 2 a 1, em casa, na última quarta-feira.

O Bordeaux vem de seis rodadas sem vencer. No sábado passado, ficou no 0 a 0 com o Dijon. Na Liga Europa, venceu o Slavia Praga por 2 a 0, na quinta-feira.