Bordeaux x PSG: onde assistir, horário e tempo real do jogo

O Paris Saint-Germain visita o Bordeaux neste sábado, às 12h30 (horário de Brasília), no Stade de Bordeaux, pela oitava rodada do Campeonato Francês e com a intenção de apagar a má impressão deixada na última rodada.

Bordeaux x PSG terá transmissão ao vivo pelo canal de streaming DAZN e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O PSG lidera o Campeonato Francês com 15 pontos, enquanto o Bordeaux aparece em quinto, com 12. Apesar da liderança, o time de Neymar foi surpreendido e perdeu por 2 a 0 para o Reims, em casa, na última quinta-feira. Depois do jogo com o Bordeaux, a equipe parisiense foca suas atenções na Liga dos Campeões, onde irá enfrentar o Galatasaray, terça-feira, na Turquia.

O Bordeaux só perdeu na estreia e engatou uma sequência de invencibilidade que está em seis jogos. Na rodada passada, venceu fora de casa o Amiens por 3 a 1 e espera aproveitar o período de instabilidade do PSG para surpreender.