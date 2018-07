Borges aposta numa temporada ainda melhor no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Borges foi um dos destaques da campanha que levou o Cruzeiro ao título do Brasileirão no ano passado e também terminou 2013 como o artilheiro cruzeirense, com 19 gols marcados. Mas ele aposta que terá uma temporada ainda melhor em 2014, principalmente por estar fazendo a preparação adequada agora em janeiro.

"Fazia dois anos que eu não tinha a oportunidade fazer uma pré-temporada com o grupo. Ano passado, eu não fiz nem a pré-temporada e no meio do ano, quando teve a intertemporada, eu também fiquei de fora por causa de uma lesão no tornozelo", lembrou Borges. "Isso me prejudicou muito para o restante da temporada."

"Esse ano está sendo diferente. Estou tendo a oportunidade de fazer a pré-temporada bem, aproveitando ao máximo o tempo que eu estou tendo para os treinamentos. Estou em um momento físico muito bom e sei que vou fazer uma grande temporada em 2014", afirmou o atacante, que também comemora a manutenção da base.

"Estamos até melhor que no ano passado, até porque a gente já se conhece, já faz praticamente um ano que a equipe está junta. Chegaram alguns jogadores, mas a base, ou melhor, todo o time prevaleceu, o que já ajuda bastante. Temos um time muito forte para fazer esta nova temporada ser ainda melhor", avaliou.